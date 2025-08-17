フィリピンの首都・マニラで15日、日本人の男性2人が2人組の男に所持品を奪われ、拳銃で撃たれて死亡しました。地元メディアによりますと、フィリピンの首都・マニラで15日の夜、日本人2人がタクシーから降りたところで、バイクに乗った男に所持品を奪われ、さらに別の男に拳銃で撃たれました。関係者によりますと撃たれたのは40代と50代の男性2人で、頭部を撃たれ、その場で死亡が確認されました。男らはバイクで逃走しています。