「全国高校野球選手権・３回戦、県岐阜商３−１明豊」（１７日、甲子園球場）どちらも２００９年以来となるベスト８をかけた戦いは、県岐阜商に軍配が上がった。初回、明豊のエース・寺本の立ち上がりを攻め、１死満塁の好機を迎えると５番・宮川鉄平外野手（３年）が左中間へ２点二塁打を放ち先制。この回、さらに左手の指を欠損しながら好プレーを演じ続けてきた横山温大外野手（３年）も右前適時打で続き、主導権を握っ