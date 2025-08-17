◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―５ＤｅＮＡ＝延長１２回＝（１７日・バンテリンＤ）ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手（前３Ａタコマ）が中日の左９人打線について言及した。この日移籍後初登板した藤浪は、中日が先発の松葉を含めてスタメンに１番から９番まで左打者を並べたことについて「勝手に嫌がってくれる分には、好きなだけ嫌がってくださいという感じなので。特に自分は左が並んだということで球種の使い方が変わるなとは思い