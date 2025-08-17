横浜地方気象台横浜地方気象台は１７日、雷や突風などに関する気象情報を発表した。神奈川県内では１８日昼過ぎから夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、局地的な激しい雨、ひょうに注意するよう呼びかけている。気象台によると、気圧の谷や日中の気温上昇の影響で、１８日昼過ぎから夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定になる見込み。発達した積乱雲が近づく兆しがある場合は、建物の中に移動するなど、安全確