◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―３阪神（１７日・東京ドーム）巨人の赤星優志投手が阪神戦に先発して、４回７６球を投げて、５安打３失点（自責１）で今季８敗目を喫した。赤星は３回まで走者を背負いながらも無失点に抑えていたが、両者無得点のまま迎えた４回に味方の失策も絡みながら一挙３失点。早期の降板となった。右腕は「最少でいければわからない試合だったと思うんですけど、一気に３点取られてしまったので、そ