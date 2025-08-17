◇女子プロゴルフツアーＮＥＣ軽井沢７２最終日（１７日、長野・軽井沢７２Ｇ北Ｃ＝６６２５ヤード、パー７２）２２位から出たルーキーの都玲華（大東建託）が５バーディー、１ボギーの６８で回り通算９アンダーの８位フィニッシュ。ワールドレディスサロンパスカップの８位、明治安田レディスの６位に続く今季３度目のトップ１０フィニッシュを飾った。風が吹いた最終日に、後半に４つ伸ばすチャージを見せた。「後半は誰