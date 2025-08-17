◆パ・リーグ楽天―日本ハム（１７日・楽天モバイル）日本ハムの矢沢宏太投手が、新庄監督の期待に応える一打を見せた。今季初のクリーンアップ起用となる「５番・右翼」で、１日以来となるスタメン出場。１点リードで迎えた３回１死一、二塁、楽天先発・ヤフーレから右中間を深々と破る２点三塁打を放ち、ヤフーレをＫＯした。矢沢は「打ったのはストレートかシュートです。顔が大事だと郡司さんに教わったので、５番の顔