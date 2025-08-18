韓国発の世界的人気シリーズ「イカゲーム」シーズン3では、最終話のラストシーンでとある大物ハリウッド俳優がカメオ登場を果たす。「イカゲーム」は今後、デヴィッド・フィンチャー監督による英語版シリーズも企画中。ということは、あのハリウッド俳優が英語版に登場するということか？海外インタビューで、出演者本人が驚きの舞台裏を明かしている。 この記事には、「イカゲ&