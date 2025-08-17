◆新日本プロレス「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３５」（１７日、有明アリーナ）新日本プロレスは１７日、有明アリーナで「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３５」優勝決定戦を行った。１６日の決勝トーナメントに続く有明アリーナ２連戦。「Ｇ１」初開催となった同会場で初日は４５５８人の観客を動員。ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡがＥＶＩＬを破った優勝戦のこの日は６８７０人だった。昨年８月１８日に両国国技館で行われたＧ１優