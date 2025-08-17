◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―３阪神（１７日・東京ドーム）巨人の船迫大雅投手が、阪神戦３連投。この日は、９回に登板して、３者凡退に抑えた。船迫は「時期的にも、３連投言ってられない状況だったんで、チームが勝つために投げるしかないと思って準備してました」と語った。１―３の９回にマウンドへ。この回の先頭・大山を見逃し三振。続く、６番・高寺を１球で遊ゴロ。７番・坂本を空振り三振に仕留めてこの回を無失