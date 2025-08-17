ママ友との会話で敬語からタメ口にするタイミングというのは難しいものがありますよね。この記事では、小学校のママ友とLINEでタメ口で会話をしたいが相手が多分年上のため「タメ口にしよう」と言ってもらえるまでは敬語を崩せないという投稿を紹介します。もっと仲良くなりたいと思いつつも、敬語の壁をどう乗り越えるのか悩んでいママ友との会話で、敬語からタメ口にするタイミングって難しいですよね。この記事では、小学校のマ