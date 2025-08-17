◇第107回全国高校野球選手権明豊1―3県岐阜商（2025年8月17日甲子園）明豊の川崎絢平監督（43）は「前半にあと1、2点取れていれば。生徒には申し訳ないことをしたと思っている。攻撃がチグハグになってしまった」と序盤のチャンスを生かせなかった攻撃を後悔した。県岐阜商に勝てば2017年以来8年ぶりの夏8強進出だったが、届かなかった。今大会打撃好調の5番・川口琥太郎はこの日も先制ホームを踏む三塁打など3安打を