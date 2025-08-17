フジテレビ系「かのサンド」が１７日に放送され、サンドウィッチマン・伊達みきお、富澤たけし、ピン芸人・狩野英孝が出演した。宮城県出身のサンドウィッチマンと狩野で進行するお散歩バラエティー。この日は狩野が生まれ育った栗原市を散策した。先週のロケでゲスト出演したお笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘が今回も「盛り上げマン」として再登場したが、一行は尾形を無視してロケバスに。尾形はロケバスの進路に立ちふ