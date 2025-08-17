乃木坂46の小川彩さん（18）が8月29日発売の「B.L.T. SUMMER CANDY 2025」（東京ニュース通信社）の表紙と巻頭グラビアに登場します。【写真】爽やかすぎる！制服姿の小川彩さん同誌は「夏と制服と美少女たちの青春グラフィティー」をコンセプトに誕生した夏の特別号。現役女子高校生アイドルたちの清涼感溢れる姿をロンググラビア&インタビューで紹介します。小川さんは6月まで放送していたドラマ「波うららかに、めおと日和