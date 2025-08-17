◆ソフトバンク1×―0ロッテ（17日、みずほペイペイドーム）牧原大成が試合を決めた。互いに無得点のまま迎えた9回。1死一、三塁の好機で、ロッテ益田直也のスライダーを引っ張ると、打球は右前へ抜けた。今季5度目のサヨナラ勝ち。歓喜の輪の中でもみくちゃにされた男は「つないでくれたので、何とか帰そうという気持ちで打てた」と振り返った。この回先頭の近藤健介が四球を選ぶと、代走には緒方理貢が送られた。続く山川