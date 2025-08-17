お笑いコンビ「TKO木下隆行（53）が17日、コンビのYouTube動画で「バンコクですね。移住を決定しました」「本当に向こうに住んで活動する」と9月からタイに移住して芸能活動を続けることを明らかにした。その上でコンビとしても変わらず活動していくことを宣言。相方・木本武宏（54）は「TKOとして活動させていただける機会があれば全力でやりたい」と今後について語った。動画には2人そろって出演。「私TKO木下は、海外移住