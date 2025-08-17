アユニ・Dがフロントマンを務めるPEDROが、新作ミニアルバム『ちっぽけな夜明け』のオープニングナンバーである「1999」の先行配信をスタートさせた。同楽曲はダンサブルでキャッチーなギターのリフが象徴的なオルタナティブサウンドとアユニ・Dの心情を赤裸々に吐露した詞世界観が特徴的で、サウンドプロデュースは石毛輝（the telephones / Yap!!!）が手がけた。さらに配信に際し、アユニ・Dが現在の胸の内を赤裸々に吐き出した