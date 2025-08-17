道路が冠水するほどの大雨となった、道南の江差町。きょうの道内は、低気圧などの影響で道南や道北を中心に激しい雨が降り、一部の地域で一時、大雨警報が発表されました。豊富町は午後6時までの24時間降水量が、101ミリを記録しました。天塩町では156ミリ、幌延町では140ミリを記録し、床上浸水などの被害も確認されています。引き続き土砂災害などに注意が必要です。