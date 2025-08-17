中日は１７日のＤｅＮＡ戦（バンテリン）に延長１２回、４―５で敗れて３連敗。３位・ＤｅＮＡと２ゲーム差で臨んだ３連戦で３タテを食らいゲーム差は５に拡大した。相手先発・藤浪晋太郎投手（３１）への?死球対策?として、この日のスタメンは１番から９番まで全て左打者。前日スタメンだった右打者の細川、チェイビス、田中、山本、加藤は全員ベンチスタートとなった。試合後、スタメンの意図について質問を受けた井上一樹