道南の江差町で住宅6棟の家庭菜園が荒らされているのが見つかりました。クマによる食害とみられています。被害があったのは江差町南浜町の家庭菜園です。午前6時前、住民の男性から「自宅の畑をやられた」と110番通報がありました。警察が調べたところ周辺の合わせて6棟の家庭菜園で、スイカやトウモロコシ、メロンが食い荒らされ、クマの足跡も見つかりました。江差町では今月、クマによる食害が相次いでいます。