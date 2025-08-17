男性５人組ダンス＆ボーカルグループ「５ＩＮ（シン）」が１７日、東京・渋谷ＷＷＷでワンマンライブを行い、７月２４日に配信リリースした代表曲「雷５ｉｎｇ（ライジング）」など１８曲を披露した。東方神起やＥＸＯのバックダンサーとして活躍した経験を持つ３人のボーカルと２人のラッパーで構成するグループ。パワフルな歌声とダンスで３３０人の観客を熱狂させ、ＫＡＴＳＵＨＩＲＯは「最高の熱量でした。ありがとうござ