【新華社昆明8月17日】中国雲南省紅河ハニ族イ族自治州蒙自市ではこのほど、黄金色のマリーゴールドが収穫期を迎え、花農家の人たちは畑を忙しく行き来しながら、手際よく花を摘み取っている。蒙自市はここ数年、企業と農村集団経済組織と農家を組み合わせた革新的なモデルを導入し、この小さな花を増収と地域振興を促進する重要な柱として育ててきた。地元では、誘致した業界大手企業が高付加価値加工を担い、そこから生ま