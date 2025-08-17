床運動の演技をする岸里奈＝宇都宮市体操女子で世界選手権（10月・ジャカルタ）代表の岸里奈（戸田市SC）が右足親指などを骨折していたことが17日、分かった。指導する豊島（旧姓菅原）リサ・コーチが明らかにした。この日は宇都宮市で全日本ジュニア選手権に出場し、個人総合は4種目合計50.865点で15位。医師らと相談しながら、世界選手権出場に向けて調整を続ける。6月の全国高校総体埼玉県予選で親指を痛め、患部をかばって