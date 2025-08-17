「全国高校野球選手権・３回戦、県岐阜商３−１明豊」（１７日、甲子園球場）県岐阜商が競り勝ち、１６年ぶりの８強進出を決めた。初回の先制パンチが効いた。５番・宮川の２点適時打で先制すると、さらに横山温大外野手（３年）が右前適時打。貴重な３点目をたたき出した。生まれつき左手の指を欠損するハンディを背負っているが、名門で右翼のレギュラーとして活躍。甲子園では３戦連続安打となった。貴重な一打に、「