「広島−ヤクルト」（１７日、マツダスタジアム）この日、２７歳の誕生日を迎えた広島のエレフリス・モンテロ内野手がスタンドからのバースデーソング演奏にヘルメットを取って応えた。１−０の二回先頭でモンテロが打席に歩みを進めると、右翼スタンドからバースデーソングの演奏があった。演奏が終わると、モンテロはヘルメットを取って、歓声に応えた。マウンド上の相手先発・奥川恭伸投手も投球プレートから足を外して