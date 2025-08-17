秋田朝日放送 秋田市出身でプロ野球・阪神タイガースの石井大智（いしいだいち）投手が１７日の巨人戦に８回から登板し、１イニングを無失点に抑えました。石井投手は４０試合連続無失点の日本プロ野球記録を打ち立てました。