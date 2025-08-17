トランプ大統領がプーチン大統領と会談した際に、メラニア夫人からの書簡を手渡しました。【映像】メラニア夫人 子どもたちを守る“必要性”ふれるロイター通信によりますと、メラニア夫人の書簡は15日に行われた米ロ首脳会談の際に、トランプ大統領からプーチン大統領に手渡されたということです。書簡は子どもたちを守る必要性についてふれ、「すべての人々にとって尊厳のある世界の実現に努めなければなりません」と書か