秋田朝日放送 秋田県内は大気の状態が非常に不安定となっています。１７日夜遅くにかけて土砂災害などに注意警戒してください。 県内は前線や暖かく湿った空気の影響で大雨となるところがある見込みです。１７日に予想される１時間降水量は沿岸・内陸ともに多いところで５０ミリです。また、１８日午後６時までの２４時間降水量は多いところで８０ミリの予想です。 １７日夜遅くにかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の