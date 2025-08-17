秋田朝日放送 秋田県内でも、お盆休みをふるさとや行楽地で過ごした人たちのＵターンラッシュを迎えています。 最大で９連休のお盆休みも１７日で終わりです。秋田空港はお盆を秋田で過ごした人や見送りにやって来た人で混雑しました。お盆を一緒に過ごした人との別れを惜しむ姿も見られました。 １８日も秋田空港を出発する空の便は混雑が続きそうです。また、上りの秋田新幹線は昼過ぎの列車までほぼ満席の状態が