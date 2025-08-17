【モデルプレス＝2025/08/17】超特急をはじめ、数多くの人気ボーイズグループを輩出してきた EBiDAN（恵比寿学園男子部）が、 15周年の記念となる新グループを誕生させるため『EBiDAN THE AUDITION 2026』を開催すると発表した。【写真】EBiDAN、全9グループ集結で圧巻ライブ◆EBiDAN、オーディション開催を発表本オーディションの情報が解禁されたのは、所属アーティストが一堂に会する毎年恒例のライブイベント『EBiDAN THE LIVE