【モデルプレス＝2025/08/17】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が17日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルを披露し、反響が寄せられている。【写真】ウォニョン、スラリ美脚披露◆ウォニョン、純白ワンピ姿披露ウォニョンは、純白のミニ丈ワンピースを着こなしたオフショットを公開。スラリと長い美しい脚を披露していた。この投稿にファンからは「破壊力すごい」「脚長すぎる」「スタイル抜群