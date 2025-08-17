きょうの富山県内は朝から強い日差しが照り付け各地で気温が上がりました。県内は高気圧に覆われ各地で晴れました。日中の最高気温は、富山市で35.3度、高岡市伏木で35度ちょうどを観測して猛暑日になりました。KNBのまとめでは、きょう県内で熱中症とみられる症状で3人が病院に搬送され、このうち1人が中等症です。この先もしばらくは晴れの天気が続き、気温は日中34度前後となる見込みです。意識的に水分や塩分休憩をとって熱中