お笑いコンビ、TKOの木下隆行（53）が17日、YouTube「TKOチャンネル」を更新。9月からタイに移住して芸能活動することを発表した。相方の木本武宏（54）とのコンビは継続するという。木本と一緒に登場した木下は「海外移住します。ガチです。企画とかじゃなく、本当に向こうに住んで活動します。タイのバンコクに移住して、9月から活動します」と明かした。理由について「2年前にキングオブコントの優勝を目指して全国ツアーをやっ