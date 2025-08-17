第107回全国高校野球選手権は17日、3回戦4試合が行われ、沖縄尚学（沖縄）、横浜（神奈川）、東洋大姫路（兵庫）、県岐阜商（岐阜）が勝ち上がり、準々決勝のカードが確定した。準々決勝は休養日を一日置いて、19日に4試合が行われる。【準々決勝のカード】＜第1試合＞京都国際（京都）―山梨学院（山梨）＜第2試合＞関東第一（東東京）―日大三（西東京）＜第3試合＞県岐阜商（岐阜）―横浜（神奈川）＜第4試合＞沖