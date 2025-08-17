新潟市水族館・マリンピア日本海で生まれたゴマフアザラシの赤ちゃんの名前が「ルナ」に決まりました。ことし4月に生まれたゴマフアザラシの赤ちゃん。公募の結果、名前が「ルナ」に決まりました。父の「テル」と母の「きなこ」から1文字ずつ受け継がれています。17日には命名式が行われ、「ルナ」と応募した人の代表として新潟市西区の加藤智也くんと夏鈴ちゃんが招待されました。＜2人の母・久美子さん＞「子どもたちも一緒です