現地８月17日に開催されるDFBポカールの１回戦で、今夏に堂安律が加入したフランクフルトはドイツ５部のエンガースと対戦する。この一戦を前にスターティングメンバ―が発表されて、堂安が先発入り。フランクフルトでの公式戦デビューを飾ることになる。 27歳の日本人レフティは新天地での初陣でどんなパフォーマンスを見せてくれるのか。試合は日本時間で17日の20時にキックオフ予定だ。構成●サッカーダイジェストWeb