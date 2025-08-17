オランダの名門アヤックスは８月17日、エールディビジの第２節でゴアヘッドと敵地で対戦する。この試合先立ってスターティングメンバーが発表され、８日にボルシアMGから加入した板倉滉が、さっそく名を連ねた。 いきなりの先発起用に、インターネット上では次のような声が上った。「いきなりスタメンだと！？」「もうスタメン」「期待され具合半端ないな」「流石っすわ」「アヤックスで４番つけてスタメンはすごい事！