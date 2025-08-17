モデルで俳優の長谷川京子さん（47）が2025年8月10日、自身のインスタグラムを更新。サングラスをかけた近影を披露した。凛とした横顔長谷川さんは、手でハートを作った絵文字を添えて、サングラスをかけ、白いシャツを着用し、街中で撮影されたショットを投稿した。コーヒーが入っているのだろうか、カップを片手に凛とした横顔を披露。2枚目では、黒地に赤いハートモチーフが映えるデザインのボトムスを履き、横断歩道で振り向い