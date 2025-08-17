「プロレス・新日本」（１７日、有明アリーナ）シングル最強を決める真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」優勝決勝戦が行われ、３団体所属のＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之助、３０）が、Ａブロック１位のＥＶＩＬを撃破し、悲願の初優勝を果たした。悪徳集団ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）の面々を引き連れて入場したＥＶＩＬは、序盤からレフェリーの隙を突いて計７人のセコンド勢を介入させるなど