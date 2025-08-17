お盆休み最終日の鹿児島空港は県内で過ごした人たちのUターンラッシュで混雑しました。お盆休み最終日。鹿児島空港は朝からキャリーケースや土産物を手にした人たちで混雑しました。出発ロビーではふるさとで過ごした人たちが親戚との別れを惜しんでいました。（家族連れ）「10日間くらい帰省した。いっぱい遊んだ。すごく自然も満喫できて祖父祖母にも会えて楽しかった」（男性）「帰省。楽しかった