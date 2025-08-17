広島市の安佐動物公園で今月5日に誕生したマルミミゾウの赤ちゃんが初めて報道陣の前に元気な姿を見せました。日光浴のため姿を現したのはマルミミゾウのメイとその赤ちゃんです。マルミミゾウはアフリカに生息する小型のゾウで国内で初めて繁殖に成功しました。17日は絶滅の危機に瀕するゾウの保護を呼びかけるイベントも開かれ、お母さんになったメイと、生後10日ほどの赤ちゃんの様子について獣医が説明しました。■訪れた人「