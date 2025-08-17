今や当たり前になったいわゆる“映え”ですが、楽しみ方はどんどん枝分かれして様々な形に進化しています。大手回転寿司チェーン「くら寿司」の店内で、音楽とともにレーンを流れる光る馬車やメリーゴーラウンドのオブジェ。「おめでとう」のメッセージとプリンアラモードが出てきました。“プレゼントシステム”と呼ばれる記念日をお祝いできるメニュー。普段は寿司が流れるレーンに突然、光る馬車などが流れてくるという非現実的