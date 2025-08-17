熊本県出身の女子プロゴルファー有村智恵選手が阿蘇市で台湾の子どもたち6人と交流しました。 KKTが行ったサマーキャンプの一環で、有村選手は「ゴルフが強くなる秘訣は自分自身と戦って、より多く一球の練習に打ち込むこと」と語り、パットを指導しました。