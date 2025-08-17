明日18日、日本付近は高気圧に覆われるため、北海道でも天気が回復し、全国的に晴れるでしょう。東日本から西日本では猛暑となり、特に関東内陸部の前橋や熊谷(埼玉)では、最高気温が39℃くらいまで上がって危険な暑さとなる見込みです。沖縄は、熱帯低気圧の接近に伴い次第に天気が崩れ、激しい雨や雷雨となる所があるでしょう。明日18日は北〜西日本は晴れ沖縄は次第に雨明日18日も、東日本から西日本は引き続き高気圧に覆われ