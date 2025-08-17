来月28日に告示される加賀市長選挙に立候補を表明していた元教員が立候補を断念しました。市長選にはすでに現職と元市教育長が立候補を表明していて選挙戦となる公算が高まっています。立候補を断念したのは元教員でファイナンシャルプランナーの東野隆一さんです。東野さんによりますと今月11日に、今月16日に立候補を表明した元加賀市教育長の山田利明さんと会い政策をすり合わせた結果断念することを決定。今後は山田さんを応援