明豊―県岐阜商1回裏県岐阜商1死満塁、宮川が右中間に先制の2点二塁打を放つ＝甲子園県岐阜商が逃げ切った。一回に安打と四死球で1死満塁とし、宮川の右中間への2点二塁打、横山の右前適時打で3点を先取した。先発の豊吉が1点を失ったが、二回途中から渡辺大が好救援し、六回2死満塁から登板したエース柴田も得点を許さなかった。明豊は先発の寺本が二回以降は立ち直ったが、攻撃は3併殺打とつながりを欠いた。