今永が安定感あるピッチングでチームの勝利に貢献した(C)Getty Imagesナ・リーグ中地区2位につけワイルドカード争いを演じているカブスは現地時間8月16日、本拠地でパイレーツに3−1で勝利し、連敗を「2」で止めた。この試合、先発の今永昇太が7イニングを投げ相手打線を1失点に抑え、自身の勝ち星こそ付かなかったものの、勝利の立役者となった。【動画】敵打者が呆然…今永昇太の「真っすぐ」奪三振をチェック3回をパーフェ