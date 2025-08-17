◇プロ野球セ・リーグ DeNA5ｰ4中日(17日、バンテリンドーム)DeNAは延長戦12回の熱戦の末、5対4で中日に勝利し4連勝とし、２位・巨人とのゲーム差を0.5にしました。DeNAは初回、松葉貴大投手に対し、蝦名達夫選手と桑原将志選手が立て続けに打ち、ランナー1塁、3塁の先制のチャンス。３番・佐野恵太選手のダブルプレーの間にランナーが帰り、DeNAが先制します。さらに2回、今季日本野球界に復帰したビシエド選手が古巣でもある中日