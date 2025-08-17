スペイン1部リーグのレアル・ソシエダで活躍してきた日本代表MF久保建英。16日に行われたバレンシアとの開幕戦で今季初ゴールを叩き出した。先発出場した久保は、先制された直後の後半15分に相手ゴール前でボールを受けると左足を一閃！強烈なシュートをゴールネットに突き刺した。久保は後半35分で交代し、試合は1-1の引き分けで終了している。現地紙はその活躍をこう評価していた。『AS』「ソシエダの今シーズン初得点は久保が決