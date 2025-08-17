今月16日、J1浦和レッズFWの小森飛絢がJ1第26節・名古屋グランパス戦で得点を挙げるも、前半28分に怪我で途中交代となった。優勝争いに絡んでいきたい試合開始前7位の浦和は、16位の名古屋とホーム・埼玉スタジアム2002で対戦した。結果は2‐1で浦和が勝利。この試合でも1トップに君臨した小森は前半7分に早速ゴール。MFマテウス・サヴィオの個人突破からパスを受け、ペナルティエリア外から左脚を振り抜いた。ゴール前には名